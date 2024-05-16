Астрономы сфотографировали загадочный спутник Юпитера

Вращающийся вокруг Юпитера космический корабль Juno сумел сфотографировать загадочный и неуловимый спутник под названием Амальтея.

Это небесное тело исследователи считают аномальным — Амальтея обладает необычной красной поверхностью и аномальным энергетическим балансом. Кроме этого, она сформировалась из обломков более крупной луны Юпитера, пишет Space.com.

На данный момент науке известно 95 спутников Юпитера. Амальтея — пятый по величине спутник. Несмотря на это, она имеет довольно скромные размеры — 250 километров в длину и всего 128 километров в поперечнике.

Амальтея на фоне Большого красного пятна на Юпитере Фото: © NASA

Измерения гравитации, проведенные космическим кораблем Galileo в начале 2000-х годов, показали, что Амальтея представляет собой не более чем слабо скрепленную груду обломков, а не единое твердое скалистое тело.

При этом получить фотографию Амальтеи долгое время не удавалось. Аппарат Juno заснял спутник только во время 59-го пролета космического корабля над Юпитером. Амальтея была запечатлена на высоте 181 тысячи километров над верхушками облаков Юпитера.