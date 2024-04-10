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«Яндекс» запустил новую версию «Алисы»

Источник:
Sibnet.ru
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«Яндекс» представил новую версию голосового помощника «Алиса», базирующуюся на нейросети YandexGPT, сообщает пресс-служба компании. Новая «Алиса» с YandexGPT уже доступна всем пользователям на всех основных устройствах и платформах.

Если раньше голосовой помощник отвечал примерно на 60% вопросов пользователя, а в остальных случаях предлагал поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска, то теперь он отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации.

Для работы с текстами появился отдельный чат с «Алисой». Чат синхронизируется для разных устройств. Например, можно начать диалог на компьютере и продолжить на смартфоне. Кроме того, есть возможность вести несколько чатов одновременно.

Также компания представила новую подписку «Яндекс Плюс» уровня «Про». Ее можно подключить бесплатно на тестовый период, а дальше опция будет стоить 100 рублей в месяц. С можно пользоваться самой мощной на данный момент версией нейросети — YandexGPT 3 Pro.

YandexGPT была запущена в мае 2023 года. Помимо «Алисы» эту языковую модель можно использовать в «Яндекс Браузере», сервисе 300.ya.ru, поиске «Яндекса», на «Яндекс Маркете» и в «Яндекс Станции».

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Топ комментариев

vad7958

Он бы вобще помолчал о дружбе,во время ВОВ его отец воевал в РККА а он ещё пацаном пожрать бандеровцам...

mosquito__2010

Шизофреники у власти это конечно беда для страны. Вилы были предначертаны для этих идиотов.

saxat

"Москаляку на гиляку!" как с добрым утром от "братьев"

GammiPluh

Кучма? я надеялся он помер давно