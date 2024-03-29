Новая функция появится в Telegram из‑за призывов к терактам

Пользователи Telegram из России, Украины и Белоруссии с начала следующей недели смогут ограничивать круг тех, кто может присылать им личные сообщения, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Такое решение приняли после жалоб русскоязычных пользователей на сообщения от незнакомцев с призывами к терактам.

Команда Telegram пресекла десятки тысяч попыток отправить подобные сообщения, а также навечно заблокировала тысячи их авторов. «Telegram — не место для несанкционированных рассылок и призывов к насилию», — написал Дуров в своем телеграм-канале.

По его словам, после получения жалоб Telegram применил технические и организационные меры с целью предотвращения сообщений с призывами к терактам.

«В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих телеграм-аккаунтов», — уточнил Дуров.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Погибли 143 человека, свыше 180 пострадали. Россияне после теракта начали массово получать предложения о совершении противозаконных действий в Telegram за деньги.