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YouTube получит умную перемотку видео

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube добавит умную перемотку видео на основе искусственного интеллекта, сообщается на канале разработчиков Creator Insider.

Платформа будет анализировать ролики с помощью нейросетей. Модели на основе искусственного интеллекта определят самые популярные фрагменты видео на основе поведения зрителей при просмотре.

В результате сервис позволит пользователям пропустить самую скучную часть контента. Чтобы перемотать видео новым способом, нужно будет два раза щелкнуть мышью или дважды нажать на экран пальцем.

Сейчас двойное нажатие лишь перематывает видео на пару секунд. Узнать самые популярные части видео можно по специальной шкале на полосе прокрутки. Ожидается, что функция будет работать только при наличии подписки на сервис.

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GammiPluh

Их производят 5 штук в год... в этом году ВС РФ вынесли уже больше систем Patriot (не полностью комплексы,...

scorpion2777

Эти чертовы Patriot не на что неспособны, могут только по мирным людям стрелять.

mosquito__2010

Кулеба со своими истериками одного местного товарища очень напоминает. Или не одного.

GammiPluh

Хорошо что ночь, надеюсь все живы