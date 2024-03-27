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Провайдерам разрешили подключать сети без согласия жителей домов

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем чтении закон о свободном доступе операторов сотовой связи в многоквартирные дома.

Документом вносятся изменения в статью 6 закона «О связи», которые дают право любому провайдеру разместить свое оборудование в многоквартирном доме по желанию даже одного из собственников.

Сейчас, согласно действующему законодательству, для доступа оператора связи в многоквартирный дом требуется проведение общего собрания собственников. При этом за подключение провайдера должны проголосовать не менее двух третей собственников жилья.

Разработчики документа указывали на ущемление прав собственников, которые не могли самостоятельно выбрать себе оператора связи. Минстрой еще в 2019 году выступил за упрощение процедуры доступа провайдеров в многоквартирные дома.

Принятый закон также устанавливает мораторий до 31 декабря 2024 года на повышение платы по договорам, которые предусматривают размещение инфраструктуры связи на государственных или муниципальных объектах.

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