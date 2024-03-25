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Раскрыта новая схема кражи аккаунтов «Госуслуг»

Источник:
«Коммерсантъ»
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Мошенники освоили новую схему обмана граждан с получение доступа к аккаунту «Госуслуг». Для этого пользователям присылают уведомления якобы от имени оператора с просьбой подтвердить паспортные данные для продления работы номера.

Уведомление ведет на фишинговый сайт, где пользователь оставляет свое персональные данные, после чего его переводят на фейковую стартовую страницу «Госуслуг», где нужно ввести логин и пароль для входа на портал, пишет телеграм-канал True OSINT.

В результате мошенники получают данные доступа к «Госуслугам», а также подтвержденную информацию об абоненте, которую можно использовать для атак через звонки, отмечают эксперты компании по кибербезопасности Angara Security.

Новая схема выглядит как продолжение распространенной в 2023 году схемы с телефонными звонками мошенников с требованием продлить договор мобильной связи. Эти мошеннические методы возникли после того, как мобильных операторов обязали оказывать услуги только лицам с подтвержденными паспортными данными.

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korvinsS

Это просто тупо запрограммированные исполнители надо искать и жестко наказывать руководителей.

DADMAL

А ВОТ ТЕПЕРЬ НАДО ВСЕХ ИННЫХ ОБРАТНО НА РОДИНУ ВМЕСТЕ С ДЕАСПОРАМИ И ПРОЧЕЙ ШУШЕРОЙ НАДЕЮСЬ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА...

volodey19760802

Всё правильно. Хватит уже гуманизма... Педофилам, террористам и им подобным только исключительная мера...

GammiPluh

Ты лучше свою шкуру от заслуженной награды береги