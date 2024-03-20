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Google и Apple могут отключить смартфоны в России

Источник:
РИА Новости
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Технически Apple и Google способны отключить в России смартфоны на базе iOS и Android, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По его словам, для этого может быть использован механизм блокировки краденных устройств. Однако для производителей такое решение чревато серьезным репутационным ущербом, уточнил эксперт.

«У техники Apple этот механизм намного более продвинутый, чем у конкурентов Google, но и там и там пользователи столкнутся с серьезными проблемами», — отметил Кузьменко в интервью РИА Новости.

Устройствами Apple в таком случае нельзя будет воспользоваться, все данные будут потеряны. Со смартфонов на Android в случае блокировки можно будет извлечь пользовательские данные, для разблокировки потребуется новая прошивка.

«Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомиллионные иски в сторону корпораций», — констатировал Кузьменко, указавший на отсутствие условий для блокировки в лицензионных соглашениях компаний.

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