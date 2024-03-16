НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Microsoft отключит российские компании от облачных сервисов

Источник:
РБК
179 0

Microsoft с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций, американская компания разослала соответствующее письмо. Аналогичным образом поступят Google и Amazon Web Services.

Решение связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки российским компаниям программного обеспечения для бизнес-аналитики.

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — говорится в письме компании.

Специалисты уже рекомендовали всем компаниям, зарегистрированным в России, в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Microsoft в марте 2022 года объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В августе прошлого года компания перестала продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам.

Еще по теме
Изменено понятие широкополосного интернета
Нейросеть Sora станет доступна всем желающим
Ростелеком сделает российский интернет быстрее
Пользователи Telegram столкнулись с массовым угоном аккаунтов
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
163983
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
17454
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
15950
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
18074
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
27527
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
152682
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
19168
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
19393
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
22102
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
37833
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Появление голого Джона Сины на «Оскаре» разоблачили
ВСУ попытались прорвать границу России
Киев анонсировал военную операцию в Крыму
Путин обратился к россиянам
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

А губозакаточную машинку им не выдать?

CaRdan

Тогда Европа пусть вернет Янтарную комнату, что уж там.

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......

Гаврило Принцип

Там долги за газ перекрывают всё «румынское золото» в несколько раз)