Microsoft отключит российские компании от облачных сервисов

Microsoft с 20 марта 2024 года закроет доступ к своим облачным продуктам для российских организаций, американская компания разослала соответствующее письмо. Аналогичным образом поступят Google и Amazon Web Services.

Решение связано с 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который был принят 19 декабря 2023 года. В нем содержатся ограничения на поставки российским компаниям программного обеспечения для бизнес-аналитики.

«Microsoft должна прекратить действие этих подписок к 20 марта 2024 года, до будущих указаний ЕС, которые изменят это решение, или общего или специального разрешения от регулирующих органов ЕС», — говорится в письме компании.

Специалисты уже рекомендовали всем компаниям, зарегистрированным в России, в кратчайшие сроки выполнить резервное копирование данных со всех облачных сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Microsoft в марте 2022 года объявила о приостановке продаж продуктов и услуг в России. В августе прошлого года компания перестала продлевать подписки на Microsoft 365 корпоративным клиентам.