Минспорт предложил звание ПМС

Министерство спорта предложило присваивать звание «Почетный мастер спорта» (ПМС) и «Почетный тренер» — соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Звание «Почетный мастер спорта России» предлагается присваивать спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение не менее восьми лет и выполнившим ряд критериев, в частности не менее трех раз победить на чемпионате страны в личных соревнованиях.

«Почетным тренером России» станут тренеры, подготовившие «Почетных мастеров спорта». Присваивать новые звания будут за результаты, показанные с 1 января 2024 года.

ПМС уже были в Советском Союзе. Подобный знак с 1959 по 1986 годы присваивался спортсменам, 5 лет подряд выполнявшим норматив звания «мастер спорта СССР».