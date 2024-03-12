НАВЕРХ

Минспорт предложил звание ПМС

Источник:
Sibnet.ru
375 1

Министерство спорта предложило присваивать звание «Почетный мастер спорта» (ПМС) и «Почетный тренер» — соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Звание «Почетный мастер спорта России» предлагается присваивать спортсменам, включенным в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации в течение не менее восьми лет и выполнившим ряд критериев, в частности не менее трех раз победить на чемпионате страны в личных соревнованиях.

«Почетным тренером России» станут тренеры, подготовившие «Почетных мастеров спорта». Присваивать новые звания будут за результаты, показанные с 1 января 2024 года.

ПМС уже были в Советском Союзе. Подобный знак с 1959 по 1986 годы присваивался спортсменам, 5 лет подряд выполнявшим норматив звания «мастер спорта СССР».

Еще по теме
Чемпионат мира по сексу продлится месяц
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
Врач рассказал об опасных ошибках на беговой дорожке
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • зарядка
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
Вокруг спорта
Сдача нормативов на знак ГТО
Минспорт предложил звание ПМС
12.03.2024 21:09
Секс-шоп
Чемпионат мира по сексу продлится месяц
11.03.2024 12:32
Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус
Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО
05.01.2024 17:06
Октябрьский мост в Красноярске
Разыскиваемый баскетболист «Барнаула» упал с моста в Красноярске
05.01.2024 13:33
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (1)
Картина дня
ВСУ попытались прорвать границу России
Самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. ВИДЕО
Глава ЦРУ раскрыл срок нового наступления Украины
Минспорт предложил звание ПМС
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??