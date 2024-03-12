Пользователи Telegram столкнулись с массовым угоном аккаунтов

Число инцидентов с угоном аккаунтов резко выросло в мессенджере Telegram в период с 6 по 10 марта. Рост таких мошеннических действий составил от 10 до 33%.

Мошенники действовали по одному сценарию. Сначала они создавали в мессенджере группы на несколько десятков человек от лица общего контакта. Затем в этих группах предлагали проголосовать за организатора чата в конкурсе, для чего нужно было перейти по ссылке.

Если у пользователя не была подключена двухфакторная аутентификация, то при переходе по ссылке мошенники получали доступ к его аккаунту, пишут «Ведомости». Далее от имени бывшего владельца аккаунта по списку контактов мошенники направляли просьбу одолжить деньги.

В результате им удалось присвоить несколько сотен миллионов рублей. Эксперты отмечают, что рост взломов связан с длинными выходными — в праздники пользователи расслаблены и чаще переходят по ссылкам.

Для защиты аккаунта специалисты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и облачный пароль, что можно задать в настройках приложения. В отличие от проверочного кода в SMS-сообщении, которое мошенник может перехватить, пароль известен только пользователю.