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Пользователи Telegram столкнулись с массовым угоном аккаунтов

Источник:
Sibnet.ru
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Число инцидентов с угоном аккаунтов резко выросло в мессенджере Telegram в период с 6 по 10 марта. Рост таких мошеннических действий составил от 10 до 33%.

Мошенники действовали по одному сценарию. Сначала они создавали в мессенджере группы на несколько десятков человек от лица общего контакта. Затем в этих группах предлагали проголосовать за организатора чата в конкурсе, для чего нужно было перейти по ссылке.

Если у пользователя не была подключена двухфакторная аутентификация, то при переходе по ссылке мошенники получали доступ к его аккаунту, пишут «Ведомости». Далее от имени бывшего владельца аккаунта по списку контактов мошенники направляли просьбу одолжить деньги.

В результате им удалось присвоить несколько сотен миллионов рублей. Эксперты отмечают, что рост взломов связан с длинными выходными — в праздники пользователи расслаблены и чаще переходят по ссылкам.

Для защиты аккаунта специалисты рекомендуют использовать двухфакторную аутентификацию и облачный пароль, что можно задать в настройках приложения. В отличие от проверочного кода в SMS-сообщении, которое мошенник может перехватить, пароль известен только пользователю.

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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

scorpion2777

Вы этими новостями местных хомячков до психушки доведёте

Uynachalnica

У нас тоже трески нет, минтай и горбуша в основном...

GammiPluh

Запретите вообще белый цвет на Украине... но заныкать пару белых простыней не забудьте