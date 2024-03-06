Хоккейные клубы «Сибирь» и «Авангард» стали лидерами в Telegram

Телеграм-канал омского «Авангарда» в сезоне 2023/24 регулярного чемпионата КХЛ стал лидером по взаимодействию подписчиков с контентом, сообщает КХЛ.

У «Авангарда» в телеграм-канале 49,6 тысяч подписчиков, 2 миллиона взаимодействий с контентом и более 84 миллионов просмотров.

На втором месте по взаимодействию с контентом расположилась «Сибирь» (1,8 миллиона). При этом подписчиков у телеграм-канала 34,8 тысячи, что в разы меньше, чем, например, у «Ак Барса» (64,6 тысячи).

Фото: © телеграм-канал КХЛ

Телеграм-канал «Ак Барса» — лидер КХЛ по числу подписчиков, но по взаимодействию с публикациями располагается только на третьем месте — 1,6 миллиона взаимодействий.

На четвертом и пятом местах «Торпедо» и «Салават Юлаев». По 1,5 миллиона и 1,2 миллиона соответственно.

Хуже всех с публикациями взаимодействуют подписчики телеграм-каналов «Барыса», «Куньлуня» и «Витязя».