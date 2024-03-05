Полиция в Красноярске проверит бар после жалобы депутата

МВД в Красноярске проверит бар после жалобы депутата Заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, сообщает пресс-служба краевой полиции.

«Две статьи как минимум: продвижение ЛГБТ-пропаганды и оскорбление чувств верующих. Завтра напишу запрос в силовые структуры», — уточнила депутат в своем телеграм-канале.

Аналогичная проверка бара в Советском районе Красноярска прошла в феврале, тогда с жалобой на заведение обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, бар организовал провокационную вечеринку в День защитника Отечества.

В декабре 2022 года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Осенью прошлого года Верховный суд России запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.