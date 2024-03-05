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Полиция в Красноярске проверит бар после жалобы депутата

Источник:
Sibnet.ru
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МВД в Красноярске проверит бар после жалобы депутата Заксобрания Красноярского края Елены Пензиной, сообщает пресс-служба краевой полиции.

«Две статьи как минимум: продвижение ЛГБТ-пропаганды и оскорбление чувств верующих. Завтра напишу запрос в силовые структуры», — уточнила депутат в своем телеграм-канале.

Аналогичная проверка бара в Советском районе Красноярска прошла в феврале, тогда с жалобой на заведение обратилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, бар организовал провокационную вечеринку в День защитника Отечества.

В декабре 2022 года в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Осенью прошлого года Верховный суд России запретил деятельность «Международного общественного движения ЛГБТ» и признал его экстремистским.

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Топ комментариев

c2h5oh76

я не вижу пользы от тебя и твоего аватара, который к слову, запрещен в РФ, сибнет ау

Asd10

Ну минус тебе конечно за попытку порекомендовать аудитории стать страусами и голову в песок.

anubis77

А ты в реальном мире планируешь как-то функционировать? Или так и будешь в своём танке жить?

anubis77

Ты бытовые заботы сравнил с мировосприятием? Вот это реальные откорячки Да ты с каждым разом ещё смешней...