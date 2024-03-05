Скорость российского интернета вырастет в сто раз

Средняя скорость домашнего интернета в России вырастет в 100 раз — с текущих 100 мегабит в секунду до 10 гигабит в секунду, спрогнозировали эксперты интернет-провайдера «Дом.ру».

Скорость интернет-соединения в России увеличивается ежегодно. С 2022 по 2024 год прирост скорости составил 43 мегабит в секунду, пишет «Газета.Ru». При этом уже сейчас некоторые провайдеры тестируют подключение на скорости до 2,5 гигабит в секунду.

Запрос на более быстрый доступ к ресурсам глобальной сети в России обусловлен растущей популярностью сервисов, требующих передачи больших объемов данных — облачных платформ, стриминговых площадок, современных онлайн-игр, контента в высоком разрешении.

Например, с 2022 по 2024 года трафик компьютерных игр среди абонентов провайдера вырос на 40%, мобильных игр – на 61%, игровых консолей – на 54%. В прошлом году более половины абонентов в России пользовались интернетом на скорости более 100 мегабит в секунду.