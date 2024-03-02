Windows 11 получила поддержку самых быстрых USB

Windows 11 получила обновление KB5034848, после установки которого операционная система начинает поддерживать стандарт USB 4 2.0. Он обеспечивает передачу данных на скорости до 80 Гбит/с.

Обновление повысит версию сборки Windows 11 22H2 до 22621.3235 и Windows 11 23H2 до 22631.32.35. Однако полноценная реализация поддержки стандарта USB 4 2.0 также потребует наличия соответствующих аппаратных решений.

В частности, пользователи потребуется приобрести передовой процессор Intel Core 14-поколения HX-серии. В дополнение к этому потребуется периферийное устройство с поддержкой нового стандарта.

Стандарт USB 4 2.0 со скоростью передачи данных до 80 Гбит/с был представлен в 2022 году. Он является логическим продолжением стандарта USB 4, который позволяет передавать данные на скорости до 40 Гбит/с.