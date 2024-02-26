Старые версии приложения Сбербанка на Android перестанут работать

Пользователям банковского приложения СберБанк Онлайн на Android следует обновить его, так как в ближайшие дни устаревшие версии перестанут работать, сообщила пресс-служба Сбера.

Работа приложения будет ограничена у версий от 12.14 до 14.6, которые запускались в 2022 году. Банк также рекомендует обновить приложения, установленные в 2023 году – это версии от 14.7 до 14.9.

Версию приложения можно посмотреть при входе на экране ввода пароля внизу. Также эта информация доступна в разделе «Профиль» — «О приложении».

Обновить приложение можно в RuStore (для устройств любых производителей), GetApps (для Xiaomi), AppGallery (Huawei) и Galaxy Store (Samsung) или на сайте банка.

В 2024 году Сбербанк выпустил уже три версии приложения «Сбербанк Онлайн» для Android-устройств. Самая актуальная версия — 15.5 от 19 февраля.