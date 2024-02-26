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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Названа украинская версия смерти Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Российский оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список экстремистов и террористов) умер из-за оторвавшегося тромба, заявил начальник Главного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Я могу вас разочаровать, но то, что нам известно — он реально погиб из-за тромба», — заявил Буданов на форуме «Украина. 2024» в Киеве. Он не уточнил источник информации.

Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО, сообщило местное управление ФСИН. В тот же день RT написало, что у оппозиционера якобы оторвался тромб.

Матери Навального Людмиле показали тело сына только 22 февраля в морге Салехарда. Она рассказала, что в медицинском свидетельстве говорилось, что смерть наступила по естественным причинам. Тело оппозиционера передали матери 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о смерти.

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