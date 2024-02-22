Windows 11 начнет обновляться принудительно

Microsoft перейдет к принудительному обновлению Windows 11 до новейшей версии 23H2. Она затронет компьютеры, которые в настоящее время работают под управлением Windows 11 21H2 и Windows 11 22H2.

Поддержка Windows 11 21H2 закончилась 10 октября 2023, а поддержка Windows 11 22H2 прекратится 8 октября 2024 года. Прекращение поддержки означает, что Microsoft больше не будет выпускать обновления для этих версий ОС, включая патчи безопасности.

Планируется, что Центр обновления Windows будет без уведомления инициировать процедуру обновления. Избежать такой принудительной процедуры пользователи смогут только с помощью отключения сервиса.

Автоматическое обновление будет проходить в несколько этапов. Microsoft использует технологию искусственного интеллекта для определения устройств, наиболее совместимых с обновлением, чтобы снизить вероятность возникновения непредвиденных ситуаций.