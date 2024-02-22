Представлен флагманский смартфон Xiaomi 14 Ultra

Компания Xiaomi официально представила новейший флагман Xiaomi 14 Ultra, который с помощью дополнительных аксессуаров можно легко превратить в компактный фотоаппарат.

Главная особенность смартфона — флагманский сенсор Sony LYT-900, разрешение которого составляет 50 мегапикселей. Он обеспечивает захват на 205% больше света, чем объектив главного модуля iPhone 15 Pro Max.

Смартфон имеет пять камер: основную, сверхшироугольную, телеобъектив и телеобъектив с перископом — все они разрешением в 50 мегапикселей. Фронтальная камера оснащена сенсором на 32 мегапикселя. Объективы новинки создавались совместно с немецкой компанией Leica.

Xiaomi 14 Ultra работает на базе мощного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Дисплей разрешением 2К поддерживает частоту обновления 120 Гц и выполнен по технологии AMOLED. Его диагональ составляет 6,7 дюйма.

Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку до 90 Вт и беспроводную зарядку на 80 Вт. В качестве программной основы выступает фирменная операционная система HyperOS на базе Android 14.

Смартфон не боится воды и пыли, корпус защищен по стандарту IP68. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев спрятан под экраном. Кроме этого, Xiaomi 14 Ultra стал первым смартфоном производителя с поддержкой спутниковой связи.