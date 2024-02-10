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Россия создаст черный список YouTube-блогеров

Источник:
ТАСС
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Общественная палата России создаст черный список российских блогеров, имеющих YouTube-каналы, сообщил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — сказал Малькевич в ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

Он уточнил, что первая часть списка будет посвящена блогерам, которые работают на детскую аудиторию. Малькевич отметил, что многие авторы сами несовершеннолетние, поэтому предстоит разобраться, действительно ли они сами ведут каналы.

Список станет частью программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети, добавил Малькевич. В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контент-мейкерам, игнорирующим российские платформы.

«И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — подытожил он.

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