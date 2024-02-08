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«Почта» и «Календарь» для Windows 11 перестанут работать

Источник:
Techradar.com
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Microsoft полностью удалит приложения «Почта» и «Календарь» из Windows 11, это произойдет после обновления операционной системы 1 января 2025 года.

Приложения также удалят из магазина Microsoft Store. Компания также предупредила, что программы лишатся поддержки — они не будут получать новых функций, исправлений ошибок и обновлений.

Если сейчас запустить «Почту» и «Календарь», появится всплывающее окно, которое предложит перейти на Outlook. Это программа, совмещающая в себе функции почты, заметок, календаря, напоминаний, файлообменника, мессенджера и планировщика задач.

Программа входит в состав пакета Microsoft 365 и предоставляется по подписке от 549 рублей в месяц. Однако в России лицензии программ Microsoft в настоящее время официально не продаются.

С 2025 года Outlook будет предустановлен на всех новых ПК с Windows 11. У владельцев ноутбуков и ПК на Windows 11 есть 10 месяцев, чтобы перенести все свои данные в Outlook или найти альтернативные утилиты.

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rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...