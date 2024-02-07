Найден быстрый способ «сломать» Windows 11

Любой компьютер с установленной Windows 11 можно вывести из строя с помощью установки неправильной системной даты, выяснил популярный китайский блогер под ником Love Comparison.

В ходе эксперимента блогер установил на своем ПК новую дату — 1 января 10 000 года. Обычными способами через интерфейс сделать это нельзя, в настройках можно поставить максимум 23.59 31 декабря 2099 года.

Однако это возможно с помощью редактора значения загрузчика BCDedit. В результате блогер установил дату в системе 31 декабря 9999 года, а время 23.59. Спустя минуту после загрузки Windows дата сменилась на 1 января 10 000 года.

Сразу после этого Windows фактически сломалась — операционная система зависла и перестала отвечать на команды, настройки сбросились до заводских значений, исправить проблему не смогла даже перезагрузка ПК. Восстановить работоспособность удалось только после полной переустановки Windows 11.