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Apple увеличила продажи ноутбуков в России

Источник:
«Известия»
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Компания Apple, в 2022 году официально прекратившая поставку техники в Россию, осталась одним из лидеров российского рынка ноутбуков, следует из отчетов продавцов электронной техники.

Доля ноутбуков Apple на российском рынке в 2023 году выросла по сравнению с позапрошлым годом до 6%. При этом продажи MacBook Air и Pro увеличились в штуках более чем на 20%, приводят «Известия» данные ретейлеров.

Доля Apple выросла, так как удалось наладить логистические цепочки — за счет этого выросла конкуренция, и в конечном итоге потребитель получает более привлекательные цены, пояснила директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.

Apple — не единственный из ушедших из России вендоров, у которых  выросли поставки техники по параллельному импорту. В 2023 году продажи ноутбуков тайваньской Asus увеличились на 21%, а ее доля выросла с 13% в 2022 году до 14%.

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GammiPluh

они неудобные ветки просто игнорируют

snoo

Ух как ща пригорит!:) Начальница, иркут и прочие, ваш выход!

mosquito__2010

США тоже хотят верить в эту чепуху, правда умалчивая что войну начал именно киевский режим после незаконного...

mosquito__2010

"Забыли" - что значит забыли ) ? Какой ты у нас удобно - забывчивый ) Незаконный гос. переворот на Украине...