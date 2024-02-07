Apple увеличила продажи ноутбуков в России

Компания Apple, в 2022 году официально прекратившая поставку техники в Россию, осталась одним из лидеров российского рынка ноутбуков, следует из отчетов продавцов электронной техники.

Доля ноутбуков Apple на российском рынке в 2023 году выросла по сравнению с позапрошлым годом до 6%. При этом продажи MacBook Air и Pro увеличились в штуках более чем на 20%, приводят «Известия» данные ретейлеров.

Доля Apple выросла, так как удалось наладить логистические цепочки — за счет этого выросла конкуренция, и в конечном итоге потребитель получает более привлекательные цены, пояснила директор категории «Электроника» розничной сети МТС Нина Пластинина.

Apple — не единственный из ушедших из России вендоров, у которых выросли поставки техники по параллельному импорту. В 2023 году продажи ноутбуков тайваньской Asus увеличились на 21%, а ее доля выросла с 13% в 2022 году до 14%.