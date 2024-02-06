Новая станция метро «Заводская», улица Героическая и Левобережная магистраль появятся на месте промзоны Ленинского района, в районе улицы Станционной, следует из проекта планировки, опубликованной на сайте мэрии Новосибирска.

На проекте планировки указаны две станции метро: одна — в районе площади Труда, вторая — на перекрестке Станционной и перспективной улицы Героической.

«В створе проектируемой улицы Героической пройдет участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии», – сказано в проекте планировки.

Про станцию в районе площади Труда ничего не говорится, но, скорее всего, это не один из выходов, так как расстояние между ними порядка одного километра.

Героическая — магистральная улица общегородского значения будет соединять будущую Левобережную скоростную магистраль и улицу Троллейную в районе Новосибирска Западного. Улица Связистов будет продлена до пересечения с Левобережной скоростной магистралью.

Левобережная магистраль непрерывного движения пройдет по северу промзоны левобережья и свяжет проезд Энергетиков и транспортное кольцо на Колывань. Там же планируют построить Ельцовскую магистраль, которая будет выходить на будущий Ельцовский мост.

Проектирование и строительство станции метро «Заводская» и двух магистралей непрерывного движения будет идти третьим этапом — после 2030 года.