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Самолет с Тарасовой и другими тренерами заехал в сугроб

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет, выкатившийся за пределы ВПП в Саранске
Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

Самолет, на борту которого находились тренеры по фигурному катанию, в том числе Татьяна Тарасова, при посадке в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в сугроб.

Самолет вечером в понедельник выполнял рейс Шереметьево — Саранск и во время рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал.

«Мы все в порядке. Но приземление мне показалось жестковатым», — сказала Тарасова ТАСС.

В самолете также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.

Они прилетели в Саранск на Первенство России среди юниоров, которое пройдет с 6 по 9 февраля.

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Спорт #Зимние виды #Происшествия
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jeryakob

давно уже предложили. добро пожаловать на сво

GammiPluh

Отчего не украинцам или все, им Крыма как своего носа не видать?)

fireworker

Да, легализована. У нас. В Неваде.

sib_man9

Американцы готовы заплатить но не готовы пожертвовать. Победа это жертвы и купить победу еще не разу...