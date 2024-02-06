Самолет с Тарасовой и другими тренерами заехал в сугроб

Самолет, на борту которого находились тренеры по фигурному катанию, в том числе Татьяна Тарасова, при посадке в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в сугроб.

Самолет вечером в понедельник выполнял рейс Шереметьево — Саранск и во время рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Никто не пострадал.

«Мы все в порядке. Но приземление мне показалось жестковатым», — сказала Тарасова ТАСС.

В самолете также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.

Они прилетели в Саранск на Первенство России среди юниоров, которое пройдет с 6 по 9 февраля.