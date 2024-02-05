«Яндекс» продаст бизнес в России

Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже российского бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов и менеджеров компании, говорится в сообщении компании.

До 31 июля этого года Yandex N.V. должна сменить название и прекратить использовать бренды «Яндекса». Сумма сделки учитывает дисконт в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Сделка по продаже пройдет в два этапа. На первом будет продан контрольный пакет акций «Яндекса» примерно за 230 миллиардов рублей. На втором этапе покупатель оплатит оставшуюся долю деньгами и акциями Yandex N.V. Денежная часть будет выплачена в юанях.

Новой головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области международная компания акционерное общество «Яндекс». Основным владельцем этой компании будет консорциум во главе с менеджерами «Яндекса».

Гендиректором «Яндекса» останется Артем Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V., за исключением зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии, отмечается в сообщении.

При этом «Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.