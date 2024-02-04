Бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира вновь отложили

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе снова перенесли.

Тайсон получил рассечение на тренировке и не сможет выйти на ринг 17 февраля в Эр-Рияде, приводит РБК сообщение промоутерской компании Queensberry Promotions.

Поединок должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде. Это уже не первый раз, когда бой откладывают. Контракты на поединок были подписаны еще в сентябре прошлого года, бой ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили.

После поединка Фьюри с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну 28 октября стало известно, что британцу нужно время на восстановление.

В марте прошлого года переговоры между Усиком и Фьюри сорвались из-за разногласий по деньгам. Усик в августе победил британца Даниеля Дюбуа техническим нокаутом.