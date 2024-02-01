Фундаментальные факторы продолжают давить на российскую валюту, подталкивая курс доллара вверх. Эксперты не видят причин для обвала руля в феврале 2024 года, но прогнозируют его ослабление.

На курс рубля влияет множество факторов. Сейчас наиболее весомые — геополитика, нефть, денежно-кредитная политика Центробанка и административные меры.



Прогнозы экспертов

«Вероятно, курс сильно не изменится, если не произойдет форс-мажорных ситуаций. Диапазон 87-95 рублей за доллар будет наиболее вероятным», — приводит «Газета.ру» мнение кандидата экономических наук Аяза Алиева.

По его словам, наиболее комфортный уровень — 90 рублей за доллар. Сильное ослабление российской валюты приведет к росту инфляции, с чем активно борется Банк России. А укрепление курса национальной валюты невыгодно для бюджета.

Финансовый аналитик Михаил Беляев прогнозирует «ползучее снижение» рубля в течение февраля. По его мнению, «будут всплески вверх-вниз», в целом будет тенденция к ослаблению, но вряд ли оно будет большим. «То есть он выйдет на 91 — это тот центр, вокруг которого будут происходить колебания уже к концу месяца», — прокомментировал аналитик «Ленте.ру».

«В ближайшей перспективе мы ожидаем возвращения курсов доллара и евро на траекторию роста. Допускаем, что по курсу доллара мы вновь увидим отметку 92,5 рубля за доллар», — цитирует РБК аналитика ФГ «Финам» Николая Дудченко.

Что будет с ключевой ставкой

Банк России в борьбе с резким ослаблением рубля в 2023 году повысил ключевую ставку более чем в два раза — с 7,5% до 16% годовых. В результате резко подскочили ставки по банковским кредитным продуктам. Ипотечные кредиты сейчас выдают под 17-19% годовых без страховки. Стоимость потребительских кредитов доходит до 30%.

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Банк России начнет снижать ключевую ставку, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных. Мы должны убедиться, что тренд на снижение инфляции устойчивый», — уточнила она.

По мнению эксперта финансового рынка Андрея Бархота, приблизительно к концу лету ключевая ставка уже может не превышать 12% и тогда ипотечные и потребительские ссуды окажутся значительно доступнее.

«При этом ключевая ставка может снизиться, например, на один процентный пункт, а банки уменьшить стоимость кредитов на два процентных пункта, то есть с опережением. Это нужно, чтобы поддержать спрос на кредиты», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».