Банк России задрал ключевую ставку сразу на два пункта — до 15%. Это сложное решение, напрямую влияющее на финансы людей. С одной стороны остановлено падение рубля, с другой — кредитование, в том числе ипотечное, стало невыгодным. Какие у высокой ключевой ставки другие плюсы и минусы?

Ключевая ставка Банка России (ЦБ)— один из основных инструментов денежно-кредитной политики. Под этот процент коммерческие банки занимают средства у ЦБ. И чем он выше, тем дороже деньги: банки будут выдавать займы людям и бизнесу по еще более высокой ставке.

Государства увеличивают ключевую ставку, когда национальная валюта слабеет, разгоняется инфляция, растут цены. Тогда банки поднимают проценты по кредитам. Люди перестают их брать, поскольку они дороги. Денег на рынке становиться меньше и они дорожают.

Минусы

Главный минус ключевой ставки — она замедляет экономику. Можно привести в пример жилищный рынок. После решения ЦБ проценты по ипотечным кредитам без льготных программ вырастут до 17%. Это практически заградительный уровень. Человек может решиться приобрести смартфон в кредит по высокой ставке, но жилье на таких условиях он возьмет только в крайнем случае — слишком большая переплата.

В итоге весь жилищный рынок может встать на паузу. Люди перестают брать ипотеку, застройщики остаются без средств, возведение жилых домов замрет. Однако в России порядка 80% ипотеки выдается по льготным программам под низкие проценты, поэтому остановка отрасли стране пока не грозит.

Но после повышения ключевой ставки около 30% получивших ранее одобрение на ипотеку не смогли взять кредит на утвержденных условиях. Банки снижают размер одобренной суммы, увеличивают требования к первоначальному взносу, просят дополнительно подтвердить доход заемщика, рассказала «Известиям» замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

От повышения ключевой ставки сильно пострадает рынок вторичного жилья, на который не распространяются льготные программы. Для многих покупка жилья на нем станет недоступной.

Решение ЦБ ударит по автокредитованию. «Среднерыночные ставки уже к середине ноября, мы полагаем, установятся на значениях где-то 23-24% годовых, в зависимости от того, какая машина — новая или подержанная», — приводит BFM.ru мнение аналитика Инны Солдатенковой.

«Примерно на 20% упадет количество продаж. Это все повлияет и на результаты работы и наших отечественных производителей — прилетит не только китайским партнерам, но прилетит всем: и АвтоВАЗу, и ГАЗу, и УАЗу, и валютным, и всем», — отметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Алексей Подщеколдин.

Плюсы

Главное достоинство высокой ключевой ставки в том, что это временное явление. Это крайняя мера, необходимая для экстренной поддержки валюты и борьбы с инфляцией. Длительная работа финансового рынка в таком режиме отравляет экономику. Поэтому тем, кто хотел приобрести квартиру или автомобиль в кредит, нужно запастись терпением и подождать лучших времен.

Выгодные вклады. А деньги, накопленные на первоначальный взнос, тем временем можно положить в банк. Второй плюс высокой ключевой ставки — повышение процентных ставок по депозитам. До решения ЦБ средняя доходность по ним составляла чуть более 11% годовых. Эксперты считают, что они вырастут до 14-15%, что в два раза превышает прогнозный уровень инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как проверить кредитную историю

«Сбер повысил ставки по "СберВкладу", вкладам "Лучший %", "Управляй+". Максимальную ставку — 14% годовых — предлагает вклад "Лучший %" на шесть месяцев. В целом, чтобы получить наибольший доход по большинству вкладов, лучше открывать их на полгода», — сообщили в пресс-службе крупнейшего банка России.

Эксперты советуют людям, решившим досрочно погасить кредиты с длинным сроком погашения (например, ипотеку), повременить. Сейчас выгодней эти деньги разместить на депозитах. И держать их там нужно пока ставка кредита ниже, чем проценты по вкладам.

Еще один неочевидный плюс высокой ставки — она делает выгодными кредитные карты с длинным льготным периодом, от 100 дней и выше. Пока держаться высокими проценты по вкладам, лучше все свободные средства размещать на депозитах. А для повседневных трат использовать такие кредитки. Главное, не забывать вовремя перекидывать на нее нужные суммы с накопительного счета.