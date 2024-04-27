Россиянам предложили дарить пенсионные баллы

Госдума рассмотрит законопроект в возможности для россиян дарить пенсионные баллы своим родителям. Авторами документа выступили депутаты фракции ЛДПР по главе с лидером Леонидом Слуцким.

Согласно законопроекту, в год можно будет направить не более двух баллов из расчета по одному баллу каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме — сразу два балла, пишет «Российская газета».

Разработчики документа отмечают, что увеличение количества баллов позволит повысить уровень жизни пожилых людей, так как приведет к увеличению пенсии. При этом законом уже сейчас предусмотрен механизм покупки баллов.

Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях составляют 15 и более лет и 30 баллов с 2025 года соответственно.