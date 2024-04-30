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Льготники смогут оплачивать ЖКУ без комиссии

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство определило категории россиян, которых освободят от комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг и пеней. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — говорится в документе.

В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию президента Владимира Путина. О необходимости таких изменений глава государства говорил в декабре во время прямой линии с россиянами и большой пресс-конференции.

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