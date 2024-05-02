Средняя зарплата превысит 100 тысяч рублей

Среднемесячная зарплата россиян превысит 100 тысяч рублей в 2027 году, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы.

Планка в 100 тысяч рублей будет преодолена как в базовом, так и в консервативном сценарии, который предполагает более быстрое падение курса рубля и более высокую инфляцию, приводят «Ведомости» прогноз Минэка.

В этом году, по оптимистичному прогнозу, зарплаты вырастут на 13,6% (почти 10 тысяч рублей) и достигнут показателя в 84 тысячи рублей. Затем темп роста замедлится. В 2027 году сумма будет 103,4 тысячи рублей.

В пессимистичном прогнозе в 2027 году номинальные зарплаты достигнут 100,6 тысячи рублей.

Среднемесячная заработная плата подсчитана до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок.