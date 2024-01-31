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Xiaomi представила самый дешевый роутер с Wi-Fi 7

Источник:
Sibnet.ru
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Роутер Xiaomi BE3600
Роутер Xiaomi BE3600
Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7 под названием BE 3600. Его стоимость составляет около всего 250 юаней, это чуть больше 3 тысяч рублей по текущему курсу.

Благодаря поддержке Wi-Fi 7, роутер может объединять два диапазона передачи данных 2,4 ГГц и 5 ГГц для достижения максимальной скорости. Новинка превосходит стандарт Wi-Fi 6 на 44% по фактической пропускной способности.

Также маршрутизатор поддерживает технологию 4KQAM (квадратурная амплитудная модуляция) и технологию OFDMA (множественный доступ с ортогональным частотным разделением) — они позволяют оптимально распределять ресурсы в зависимости от потребностей.

Xiaomi BE3600 оснащен 4-ядерным процессором от Qualcomm с частотой до 1,1 ГГц, 256 МБ памяти и четырьмя антеннами с высоким коэффициентом усиления. Для проводного соединения предусмотрен 2,5 гигабитный WAN-порт, а также три LAN-порта по 1 Гбит/с каждый.

Новейший стандарт Wi-Fi 7 на днях получил официальную сертификацию. Технология обеспечивает ширину канала до 320 МГц, повышенную пропускную способность, а также позволяет устройствам передавать и принимать данные сразу по нескольким каналам.

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