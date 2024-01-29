Microsoft впервые поменяла установщик Windows

Microsoft впервые за 12 лет изменила установщик Windows. Нововведения были замечены в предварительной сборке ОС 26040 Insider Preview Build.

Теперь при запуске установщика пользователю предлагается на выбор два параметра — восстановление Windows 11 или полная переустановка системы с уточнением, что последний процесс удалит все данные с компьютера.

Еще одним нововведением стала функция четкости голоса, которая помогает улучшить качество голоса пользователя при видеозвонках и в прочих утилитах. Алгоритмы искусственного интеллекта уменьшают шум и эхо.

Кроме этого, переработана и функция диктора. В частности, улучшено распознавание текста на изображениях и появилась поддержка чтения документов, комментариев, закладок и предложений в Word.

В системе Windows LAPS появился ряд новых функций: автоматическое управление учетными записями, возможность отключить определенные символы, которые могут вызвать проблемы с удобочитаемостью длинных паролей.

Опция парольной фразы позволяет создавать длинные пароли из реальных слов. Можно выбрать максимальную длину пароля в словах и символах по своему усмотрению. Функция помогает узнать, не совпадает ли локальный пароль с паролем в Active Directory.

Дополнительно внедрена и поддержка быстрых устройств с интерфейсом USB4 2.0 (до 80 Гбит/с), исчез WordPad, обновлен значок диспетчера задач, появились новые опции сжатия файлов при архивировании.