Утверждены новые правила оказания услуг связи

Правительство России утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи, которые вступят в силу 1 сентября 2024 года и будут действовать в течение шести лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, мобильные операторы получат право расторгать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 дней. Кроме этого, операторам связи дадут право не предоставлять услуги держателю SIM-карты, данные которого не были предоставлены. Данные будут проверят в случае запроса оператором на проверку через Единую систему идентификации и аутентификации.

Операторы также смогут уведомлять клиентов о подключении дополнительных услуг в письменной форме, через СМС, голосовой вызов и сообщение в личном кабинете не позднее, чем за десять дней до изменений стоимости услуги.

Абонент имеет право отказать от получения этой информации в виде СМС, но должен будет указать иной способ извещения. Кроме этого, абоненту предоставлена возможность подать заявление на перенос номера на другого мобильного оператора через интернет. Заявление должно быть подтверждено электронной подписью.

В новых правилах указано, что клиенты телефонных операторов имеют право на расторжение договоров об оказании услуг связи в любой момент при наличии оплаты. Фактом расторжения договора по инициативе абонента можно считать отсутствие использования услуг связи в период, который указан в договоре.