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Windows 11 запустили в текстовом режиме

Источник:
Ithome.com
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Энтузиасты представили новую текстовую версию дистрибутива Windows 11, который занимает всего 100 МБ места на жестком диске.

Дистрибутив подготовлен командой Tiny. После установки операционная система «весит» 1,91 ГБ. При этом все функции Windows 11 переведены в уникальный текстовый режим без графического интерфейса.

Текстовая Windows 11 запускается из Windows 10 в режиме MS-DOS. Работать с ней можно только через командную строку, и функционал такой операционной системы ограничен.

Авторы проекта отметил, что несмотря на удаление графического интерфейса многие команды Windows 11 продолжают работать довольно медленно. Таким образом, полноценная и текстовая версии в плане быстродействия примерно одинаковы.

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