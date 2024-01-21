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Непобежденный россиянин Евлоев выиграл в UFC восьмой бой подряд

Источник:
Sibnet.ru
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Непобежденный Российский боец Мовсар Евлоев победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297, который проходит в Торонто.

Бой продолжался три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

«Арнольд — хороший боец. Побив его, становлюсь следующим претендентом на титул. Я готов сразиться с любым. От меня ждут досрочных побед, а я побеждаю решениями. Хвала Всевышнему, я одерживаю победы», — сказал Евлоев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Евлоев выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC. 29-летнийроссиянин не потерпел ни одного поражения в ММА. 29-летний Аллен потерпел третье поражение при 19 победах.

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