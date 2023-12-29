НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Локоть прокомментировал уход с поста мэра города

Источник:
Sibnet.ru
545 1

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение подать в отставку, хотя его полномочия истекают в сентябре 2024 года.

«Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу», — написал мэр в телеграм-канале.

Он напомнил, что дважды — в 2014 и в 2019 году — избирался главой крупнейшего муниципалитета страны.

«Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое еще предстоит сделать <…> Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!» — заявил Локоть.

Слухи об отставке Локтя начали распространятся 27 декабря. На следующий день губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что мэр уходит в отпуск с последующим увольнением. По его словам, Локоть «получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач».

По данным газеты «Ведомости», Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.

Еще по теме
Мэрия Новосибирска ответила на слухи об отставке Локтя
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Красноярские депутаты возмутились запросам детей с «Елки желаний»
Почетного жителя Новосибирска впервые лишили звания
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Украина нанесла удар по порту Феодосии
Обсуждение (1)
Картина дня
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
Второй американский штат отстранил Трампа от выборов
Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года
Операторам связи запретят «наживаться» на россиянах
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
59
Украина нанесла удар по порту Феодосии
52
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
38
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране
35
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
31
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год