Локоть прокомментировал уход с поста мэра города

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал решение подать в отставку, хотя его полномочия истекают в сентябре 2024 года.

«Принял решение оставить пост мэра родного Новосибирска в связи с переходом на новую работу», — написал мэр в телеграм-канале.

Он напомнил, что дважды — в 2014 и в 2019 году — избирался главой крупнейшего муниципалитета страны.

«Мы трудились вместе, чтобы сделать родной город красивее, комфортнее и лучше. Многое сделано, и многое еще предстоит сделать <…> Люблю родной город! Горжусь, что я — новосибирец!» — заявил Локоть.

Слухи об отставке Локтя начали распространятся 27 декабря. На следующий день губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что мэр уходит в отпуск с последующим увольнением. По его словам, Локоть «получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение уже общегосударственных задач».

По данным газеты «Ведомости», Локоть может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. В этом статусе он будет отвечать за российско-белорусские отношения.