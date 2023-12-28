НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Мэрия Новосибирска ответила на слухи об отставке Локтя

Источник:
Sibnet.ru
195 0

Информация об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя не соответствует действительности, сообщил пресс-центр мэрии города.

«Анатолий Евгеньевич находится на рабочем месте. Он поздравил сотрудников муниципальной авариной спасательной службы с Днем спасателя. Информация об отставке не соответствует действительности», — цитирует ТАСС представителя пресс-центра.

Ряд новосибирских СМИ и телеграм-каналов сообщили об уходе Локтя с поста мэра. По одной их версии, он написал заявление 26 декабря.

Локоть выиграл выборы мэра в 2014 году, в 2019 был переизбран на второй срок, который истекает в апреле 2024 года. В этом году прямые выборы градоначальника в Новосибирске отменены.

Еще по теме
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Красноярские депутаты возмутились запросам детей с «Елки желаний»
Почетного жителя Новосибирска впервые лишили звания
Депутаты увидели в фото мужчин с мороженым пропаганду ЛГБТ*
смотреть все
Политика #Местная власть #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Собчак объявили бойкот из‑за «голой вечеринки»
NYT рассказала о сигналах Путина к началу мирных переговоров
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

Lenivec

Ой ,да их пожалеть надо .Голая Лолита ,такое им не развидеть )))

GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

Times Square

А теперь давай рассмотрим вопрос с интересной стороны. Человек не поддерживает СВО, соответственно туда...

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.