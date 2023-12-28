Мэрия Новосибирска ответила на слухи об отставке Локтя

Информация об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя не соответствует действительности, сообщил пресс-центр мэрии города.

«Анатолий Евгеньевич находится на рабочем месте. Он поздравил сотрудников муниципальной авариной спасательной службы с Днем спасателя. Информация об отставке не соответствует действительности», — цитирует ТАСС представителя пресс-центра.

Ряд новосибирских СМИ и телеграм-каналов сообщили об уходе Локтя с поста мэра. По одной их версии, он написал заявление 26 декабря.

Локоть выиграл выборы мэра в 2014 году, в 2019 был переизбран на второй срок, который истекает в апреле 2024 года. В этом году прямые выборы градоначальника в Новосибирске отменены.