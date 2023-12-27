Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, чьи полномочия истекают в сентябре 2024 года, может уйти с поста досрочно.

Локоть уже написал заявление по собственному желанию и якобы уже отработал последний день, сообщили телеграм-канал «Сибиряк» и издание «Инфопро54» со ссылкой на источники.

По версии собеседников телеграм-канала «Сибирский экспресс», заявление может быть подано до Нового года или в феврале.

В качестве и. о. мэра рассматривается кандидатура первого замглавы администрации Олега Клемешова.

Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в этом году. Главу администрации будет утверждать Горсовет из кандидатов, одобренных конкурсной комиссией.

Локоть находится на посту мэра Новосибирска второй срок, его полномочия истекают в сентябре 2024 года. Он уже заявил, что не видит себя на месте назначенного сити-менеджера Новосибирска.