Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, чьи полномочия истекают в сентябре 2024 года, может уйти с поста досрочно.
Локоть уже написал заявление по собственному желанию и якобы уже отработал последний день, сообщили телеграм-канал «Сибиряк» и издание «Инфопро54» со ссылкой на источники.
По версии собеседников телеграм-канала «Сибирский экспресс», заявление может быть подано до Нового года или в феврале.
В качестве и. о. мэра рассматривается кандидатура первого замглавы администрации Олега Клемешова.
Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в этом году. Главу администрации будет утверждать Горсовет из кандидатов, одобренных конкурсной комиссией.
Локоть находится на посту мэра Новосибирска второй срок, его полномочия истекают в сентябре 2024 года. Он уже заявил, что не видит себя на месте назначенного сити-менеджера Новосибирска.