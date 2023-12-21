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Названы сроки развертывания в России сетей 5G

Источник:
РИА Новости
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Активное развертывание сетей 5G в России на отечественных базовых станциях начнется с 2026 года. Сначала сети заработают в крупных городах, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

По словам Шадаева, в 2025 году пройдут подготовительные работы по запуску сетей 5G. Кроме того, планируется подключение российских базовых станций в дружественных странах, передает РИА Новости.

В настоящее время в России работают только пилотные сети 5G на зарубежном оборудовании — в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Томске и Республике Хакасия.

При этом операторы связи подписали форвардные контракты на поставку базовых станций с российскими производителями, получать оборудование они начнут в следующем году.

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