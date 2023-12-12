Xiaomi выпустил умные часы с ChatGPT

Компания Xiaomi представила новые умные часы Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic. При этом старшая модель имеет встроенный чат-бот ChatGPT.

Обе модели оснащены круглым 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 466x466 и частотой обновления изображения 60 Гц. Black Shark S1 Pro выпускается в черном и синем цветах, а S1 Classic — в черном.

Модель S1 Pro имеет прочный металлический корпус с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой, тогда как модель S1 Classic имеет более минималистичный дизайн с одной кнопкой и заводной головкой.



Умные часы Black Shark S1 Pro Фото: © Black Shark

Часы предлагают более ста вариантов цифровых циферблатов для установки, поддерживают более ста спортивных режимов. Black Shark S1 Pro получили интеграцию с ChatGPT, это позволяет часам отвечать на простые вопросы пользователя через фирменное приложение на смартфоне.

Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic уже можно купить в США и Европе. Стоимость старшей модели составляет 77 долларов, младшая модель часов обойдется покупателю в 67 долларов.