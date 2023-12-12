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Xiaomi выпустил умные часы с ChatGPT

Источник:
Gizmochina
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Компания Xiaomi представила новые умные часы Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic. При этом старшая модель имеет встроенный чат-бот ChatGPT.

Обе модели оснащены круглым 1,43-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 466x466 и частотой обновления изображения 60 Гц. Black Shark S1 Pro выпускается в черном и синем цветах, а S1 Classic — в черном.

Модель S1 Pro имеет прочный металлический корпус с двумя кнопками и вращающейся заводной головкой, тогда как модель S1 Classic имеет более минималистичный дизайн с одной кнопкой и заводной головкой.

Умные часы Black Shark S1 Pro
Умные часы Black Shark S1 Pro
Фото: © Black Shark

Часы предлагают более ста вариантов цифровых циферблатов для установки, поддерживают более ста спортивных режимов. Black Shark S1 Pro получили интеграцию с ChatGPT, это позволяет часам отвечать на простые вопросы пользователя через фирменное приложение на смартфоне.

Black Shark S1 Pro и Black Shark S1 Classic уже можно купить в США и Европе. Стоимость старшей модели составляет 77 долларов, младшая модель часов обойдется покупателю в 67 долларов.

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Топ комментариев

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...