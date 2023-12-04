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Мэрия Новосибирска объяснила задержку сдачи станции «Спортивная»

Источник:
Sibnet.ru
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Станция метро Спортивная
Фото: © Sibnet.ru

Станция метро «Спортивная» начнет работать в Новосибирске в декабре, обещает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, но точную дату не сообщает.

В департаменте транспорта сообщили, что задержка сдачи станции метро произошла из-за вынужденной замены импортного оборудования на отечественное. Из-за этого пришлось вносить изменения в проект, а затем отправлять документы на повторную государственную экспертизу.

«Окончание экспертизы запланировано на декабрь 2023 года. После получения положительного заключения государственной экспертизы, по откорректированному проекту, и проведения пусконаладочных работ станцию метрополитена "Спортивная" планируется ввести в эксплуатацию», — сообщили Sibnet.ru в департаменте.

Станция метро «Спортивная» особенно важна для болельщиков ХК «Сибирь», поскольку добираться на другом виде общественного транспорта на «Сибирь-Арену», где проходят матчи, затруднительно.

Пока «Спортивная» не открылась, болельщиков после матчей развозят на специальных бесплатных автобусах. Они развозят пассажиров до станций метро «Речной вокзал» и «Студенческая».

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Сибирь #Новосибирск #Транспорт и дороги
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