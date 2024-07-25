Японская Toyota заняла первое место по быстрым продажам среди брендов на рынке автомобилей с пробегом в Новосибирске в июне этого года, сообщили аналитики автомобильной системы Pango Cars.

Под быстрой продажей подразумевается реализация машины в течение 15 дней с момента поступления на склад. На долю Toyota пришлось 12,3% от продаж в данном сегменте. На втором и третьем местах расположились Kia (10,5%) и Nissan (9,9%).

Если говорить о модельном ряде, то быстрее всего раскупали Chery Tiggo 4 (4,9%), Toyota RAV4 (3,7%) и Lada Kalina (2,5%). В целом, в прошлом месяце самыми продаваемыми автомобилями с пробегами стали Nissan, Hyundai и Toyota.

в Новосибирске чаще всего покупали внедорожники с пятидверным кузовом. Доля покупаемых внедорожников составила 44%, седанов — 29%. На третьем месте по популярности по-прежнему остается пятидверный хэтчбэк (19%).

Новосибирцы чаще всего покупали авто с пробегом по цене от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (37%).

«Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ РФ в конце июля может привести к падению дилерского сегмента авто с пробегом, а именно крупных игроков. Уже сейчас многие дилеры приостановили сделки на свободном рынке, где маржинальность гораздо ниже в отличие от формата trade-in», — отметил руководитель отдела trade-in Pango Центр Луна Авто Александр Чистилин.