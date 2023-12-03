Россиянин Арман Царукян досрочно победил американца Бенеила
Дариуша в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который
прошел в Остине (США).
Поединок представителей легкого дивизиона завершился
нокаутом на второй минуте встречи.
«Хочу, чтобы в моем следующем бою на кону стоял чемпионский
титул. Но если нет, тогда я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я буду
чемпионом. Я умею все: бороться, бить. Знал, что смогу нокаутировать (Дариуша)
и я это сделал», — приводит «Р-Спорт» слова Царукяна.
Царукяну 27 лет, на его счету теперь 21 победа в 24
профессиональных поединках. Рекорд 34летнего Дариуша — 22 победы, шесть
поражений и ничья.