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Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариуша. ВИДЕО

Источник:
«Р-Спорт»
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Россиянин Арман Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел  в Остине (США).

Поединок представителей легкого дивизиона завершился нокаутом на второй минуте встречи.

«Хочу, чтобы в моем следующем бою на кону стоял чемпионский титул. Но если нет, тогда я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я буду чемпионом. Я умею все: бороться, бить. Знал, что смогу нокаутировать (Дариуша) и я это сделал», — приводит «Р-Спорт» слова Царукяна.

Царукяну 27 лет, на его счету теперь 21 победа в 24 профессиональных поединках. Рекорд 34летнего Дариуша — 22 победы, шесть поражений и ничья.

 

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?