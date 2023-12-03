Россиянин Арман Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариуша в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Остине (США).

Поединок представителей легкого дивизиона завершился нокаутом на второй минуте встречи.

«Хочу, чтобы в моем следующем бою на кону стоял чемпионский титул. Но если нет, тогда я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я буду чемпионом. Я умею все: бороться, бить. Знал, что смогу нокаутировать (Дариуша) и я это сделал», — приводит «Р-Спорт» слова Царукяна.

Царукяну 27 лет, на его счету теперь 21 победа в 24 профессиональных поединках. Рекорд 34летнего Дариуша — 22 победы, шесть поражений и ничья.