Новый флагман OnePlus 12 получит технологию «голографического звука». Ключевая особенность разработки — возможность проецирования до 12 каналов источников звука в разных направлениях.

Например, при одновременной работе навигационной системы и проигрывателя звуки навигации будут на переднем плане, а звуки музыки — на заднем. Это сделано для того, чтобы можно было четко различать звуки, воспроизводимые смартфоном одновременно.

OnePlus 12 также получит улучшенные динамики с поддержкой Dolby Atmos и мощный вибромотор AAC Bionic Vibration Motor Turbo, который сможет адаптироваться к приложениям и играм. Всего в устройство будет более 700 эффектов вибрации.

Что касается остальной начинки, то OnePlus 12 укомплектуют 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением матрицы 2K и частотой обновления 120 Гц. В качестве чипа используется Snapdragon 8 Gen 3. Официальная премьера OnePlus 12 состоится 5 декабря.