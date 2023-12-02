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OnePlus 12 получит технологию голографического звука

Источник:
Sibnet.ru
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Новый флагман OnePlus 12 получит технологию «голографического звука». Ключевая особенность разработки — возможность проецирования до 12 каналов источников звука в разных направлениях.

Например, при одновременной работе навигационной системы и проигрывателя звуки навигации будут на переднем плане, а звуки музыки — на заднем. Это сделано для того, чтобы можно было четко различать звуки, воспроизводимые смартфоном одновременно.

OnePlus 12 также получит улучшенные динамики с поддержкой Dolby Atmos и мощный вибромотор AAC Bionic Vibration Motor Turbo, который сможет адаптироваться к приложениям и играм. Всего в устройство будет более 700 эффектов вибрации.

Что касается остальной начинки, то OnePlus 12 укомплектуют 6,82-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением матрицы 2K и частотой обновления 120 Гц. В качестве чипа используется Snapdragon 8 Gen 3. Официальная премьера OnePlus 12 состоится 5 декабря.

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Топ комментариев

Asd10

Пенсионный возраст поднимут? 🤔

GammiPluh

нехватки оружия и.... сухопутных войск? это не нехватка называется, а потери... другими словами контрнаступление...

Twilight88

Какая средняя? У женщин? Мужики до 67 средний, так что 2 года после пенсии и гудбай)

Slauka13

Вот это чушь!!! .Они с какой планеты? Это данные Росстата?