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«Госуслуги» в 2024 году заменят паспорт

Источник:
Sibnet.ru
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Пилотные проекты по использованию сервиса «Госуслуги» вместо паспорта запустят в 2024 году, сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.

«Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них обслуживание в банке и МФЦ, покупка железнодорожных билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров», — сказал он.

Кроме этого, с помощью приложения «Госуслуг» можно будет подтвердить возраст совершеннолетия для покупки алкогольной или табачной продукции, подтвердить возраст для посещения музея или массового мероприятия, оформления услуг связи.

Цифровой документ можно будет использовать для оформления пропусков на территории организаций, заселения в гостиницу и отправки почтового отправления. При этом новые возможности будут вводиться поэтапно, подчеркнул Дубынин.

Сейчас Минцифры с другими ведомствами работают над проектом постановления, в котором будут определены случаи, когда можно будет использовать сервис «Госуслуги» для подтверждения личности.

Гражданин сможет предоставлять удостоверение личности через приложение при условии, если его биометрические данные есть в единой биометрической системе или он разместил их самостоятельно через сканирование.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Да чего уж там, сразу в замы Шойгу, чтобы Герасимова курировал...

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

GammiPluh

И зачем словоблудие, съезди к парням на СВО и поддержи их там