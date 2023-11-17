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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Действия пилотов севшего в поле самолета назвали «безрассудными»

Источник:
Sibnet.ru
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Пилоты Airbus А320 «Уральских авиалиний», посадившие в сентябре самолет на пшеничное поле в Новосибирской области, допустили «безрассудные действия», а проводившая расследование комиссия не заметила их низкий уровень, заявил Центральный аппарат Росавиации.

Центральный аппарат жестко раскритиковал отчет с итогами расследования, которое провело Западно-Сибирское территориальное управление агентства (ЗС МТУ). У ведомства возникло по меньшей мере 15 замечаний, приводят «Известия» письмо руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес начальника ЗС МТУ Вячеслава Федорова.

Росавиация нашла в отчете ошибки в расчетах, а также данные, не подтвержденные записью переговоров команды экипажа, и обман командира воздушного судна об индикации убранного положения шасси.

Кроме того, в документе есть неверное утверждение о том, что пилоты перед принятием решения об уходе на запасной аэродром производили расчет необходимого количества топлива для полета до Новосибирска. Однако оно ничем не подтверждено, а согласно расшифровке переговоров, никаких расчетов (правильных или неправильных) на самом деле выполнено не было, говорится в анализе отчета.

В отчете указано, что аргументы командира ВС о потенциальной опасности посадки в Омске признаны комиссией обоснованными, что противоречит состоянию систем самолета, погоде, состоянию и длине полосы. Еще одна претензия касается рекомендаций комиссии: они абсолютно некорректны и недостаточны для предотвращения подобных событий в будущем.

Росавиация осталась недовольна и тем, что комиссия обошла стороной «недопустимо низкий уровень» подготовки пилотов, позволивших «безрассудные действия» в условиях ненормальной эксплуатации самолета, а также отсутствие у них должной подготовки по взаимодействию между собой в аварийной обстановке, непонимание ими индикации и систем воздушного судна.

В «Уральских авиалиниях» воздержались от комментариев.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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