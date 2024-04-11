Решена судьба севшего в поле под Новосибирском самолета

«Уральские авиалинии» не будут возвращать к полетам самолет Airbus A320, совершивший аварийную посадку в пшеничное поле под Новосибирском, сообщила пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

«Мы оцениваем все риски и склоняемся к тому, чтобы не использовать данное воздушное судно в коммерческой эксплуатации, учитывая и факт отсутствия в текущих условиях поддержки производителя Airbus», — цитируют «Известия» Гасникову.

Представитель перевозчика поделилась, что за предыдущие семь месяцев «Уральские авиалинии» рассматривали несколько вариантов транспортировки самолета с поля. Это и его вывоз целиком, и поднятие вертолетом по частям.

Обсуждался взлет с подготовленной замерзшей поверхности, но расчеты показали, что плотность грунта недостаточна, а Airbus 320 может взлетать только с искусственной площадки.

Еще один вариант — построить взлетную полосу, однако при таком удалении поля от Новосибирска (по прямой около 190 километров) доставлять плиты, устанавливать их и готовить ВПП нецелесообразно и слишком затратно.

Аренда поля в колхозе имени Ленина на данный момент обошлась авиакомпании в 1,2 миллиона рублей, плюс почти 9,3 миллиона рублей составили другие «полевые» затраты — на охрану самолета, ограждения, транспорт, контейнеры и другое. Также перевозчик несет большие расходы на поддержание технического состояния самолета.

Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, 12 сентября 2023 года сел на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. У самолета отказала «зеленая» гидросистема, после этого экипаж, согласно расследованию, необоснованно повел судно в Новосибирск, но неправильно рассчитал топливо.