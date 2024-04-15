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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликована самая полная версия переговоров севшего в поле самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Полную расшифровку переговоров пилотов «Уральских авиалиний», посадивших в сентябре 2023 года Airbus A320 на пшеничное поле в Новосибирской области, опубликовал телеграм-канал «Авиаторщина».

Канал выложил переговоры пилотов с диспетчером аэропорта в Омске, начиная с момента, когда борт пошел на посадку. В октябре 2023 года «Авиаторщина» уже публиковала эти данные, но с минуты, когда экипаж обнаружил отказ гидросистемы.

Из расшифровки следует, что самолет готовился сесть в Омске, когда был обнаружен низкий уровень «зеленой» гидрожидкости. На втором круге командир решил лететь в Новосибирск. В пути пилоты обсуждают запас топлива и понимают, что его не хватает, после этого начинают искать подходящую площадку для посадки.

Расследование инцидента комиссией Росавиацией показало, что вынужденная посадка самолета в поле произошла в результате множественных нарушений и ошибок, допущенных экипажем, которые привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром, писали «Известия» со ссылкой на отчет.

Причиной недостаточной подготовки пилотов стали «недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании». В результате комиссия рекомендовала отправить в отставку двух топ-менеджеров «Уральских авиалиний», ответственных за безопасность полетов.

Airbus A320 аварийно сел в Убинском района, в 186 километрах от Новосибирска, 12 сентября 2023 года. На борту рейса Сочи — Омск находились 159 пассажиров и шесть членов экипажа.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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