Посадивший в поле самолет «Уральских авиалиний» пилот уволился

Командир Airbus A320 «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший самолет в пшеничное поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании по собственному желанию, сообщила пресс-служба перевозчика.

«Летчик написал заявление об увольнении по собственному желанию. На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля», — отметила пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

До этого момента Белов находился в отпуске за свой счет. Второй пилот Эдуард Семенов остается в отпуске без содержания, уточнила представитель авиакомпании.

Телеканал «360» со ссылкой на самого Белова сообщил, что он не увольнялся из «Уральских авиалиний» по собственному желанию.

Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, сел в Убинском районе Новосибирской области, не долетев до аэропорта «Толмачево» около 200 километров. При заходе на посадку в городе назначения у судна отказала «зеленая» гидросистема. Командир принял решение уйти в Новосибирск, так как там более длинная ВПП, и есть команда техников.

Комиссия Росавиации расследовала инцидент и пришла к выводу, что вынужденная посадка самолета произошла из-за множественных ошибок экипажа. Пилоты были не готовы к действиям в сложившейся ситуации из-за недостатков «в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании».

«Я считаю, что причиной серьезного инцидента послужила не ошибка экипажа и не обучение. Тут повлияла политика компании, то есть нужно менять отношение руководства к пилотам», — приводил телеграм-канал «Авиаторщина» слова Белова из протокола беседы с Росавиацией.